官媒：房地產仍是好行業 惟需對企穩給予耐心

內地官媒發表文章指，對促進內地房地產市場企穩復甦的各項政策持續產生效果，應有一點耐心。

文章指，當前房地產市場仍處於調整期，對於4、5月份的回落應理性看待。有關部門和各地持續出台支持政策，放鬆購房限制，減輕資金壓力，加大金融支持，政策落地見效需要一定時間，應該給房地產市場的企穩回升，以及持續平穩健康發展更多耐心和信心。

文章提到，對於房地產市場的企穩復甦，仍應充滿信心。房地產開發企業資金緊張狀況也有所緩解。當前消費者睇樓的積極性尚可，表明真實買樓需求並不弱。房地產行業仍將是一個大行業、好行業，房地產市場有望進一步實現平穩健康發展。

文章稱，過去20餘年快速發展階段，房地產行業形成「高槓桿、高負債、高周轉」模式，這種模式將逐漸成為歷史。對住屋的需求從過去「有沒有」向「好不好」轉變，市場也逐步進入總量小一點，增速較過去慢一點，平穩發展的階段。

文章指，當前應繼續千方百計推進保交樓，如期、保證質量地完成房屋交付有助於恢復各方對房地產市場的信心。應進一步挖掘支持政策調整優化空間，助力市場企穩回升。大力支持購買首套房，合理支持購買二套房。