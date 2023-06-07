大摩潑冷水！Vision Pro定價太高　蘋果趕客

蘋果公司(Apple)首度發布名為「Vision Pro」的混合實境(MR)頭戴式裝置，CEO庫克揚言會像iPhone當初改變手機世界，將是公司新的轉折點。然而，分析員對此大潑冷水，認為該願景可能需要一些時間才能實現，因為裝置價格過高，可能令多數買家卻步。再者，該產品尚處於萌芽階段的擴增實境(AR)市場中，除了娛樂之外未有任何明確用途。

摩根士丹利分析員表示，「Vision Pro」的技術令人印象深刻，惟售價高達3,499美元(約2.73萬港元)，或需要多幾年時間才讓市場接受。現時市場領導者Meta提供更便宜的AR產品，旗下Quest 2的零售價只要299美元，剛推出的Quest 3也只售499美元。

分析員稱，Apple證明了他們對AR技術的遠見，而「Vision Pro」與其他現有產品相比，看起來更時尚更與眾不同，有明顯的潛力。然而，「Vision Pro」還需面對笨重的外部電池組，以及缺乏「殺手級應用程式」等問題。

Counterpoint Research高級分析員Harmeet Singh Walia表示，儘管Apple將為Meta帶來該領域以來最大的挑戰，惟相信無法在出貨量上超越Meta。不過他補充，即使出貨量可能不太亮眼，還能夠成為最突出的市場參與者。