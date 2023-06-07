港交所：下一步將人民幣櫃台證券納入「港股通」南向通

他指出，人民幣櫃台股份納入「港股通」南向通，與成交量多少無關，而是兩地監管機構、交易所、結算所等對有關模式有共識，且做好對接工作。

他指出，港交所自2010年起推出人民幣債券，在過去13年間，已有交易所買賣基金(ETF)、期貨等約140隻人民幣計價產品，市場已有一定概念。受限市場現行配套未齊全，市場的人民幣資產配置仍然低，相信證券港幣人民幣雙櫃台模式將進一步豐富本港市場人民幣產品，讓投資者有更多選擇，加強香港作為人民幣離岸中心的角色，並推進人民幣國際化，又留意到現時不少海外投資者對雙櫃台模式具濃厚。

被問到雙櫃台模式對港股成交有多大利好作用，他坦言，成交量形成需時，因此引入莊家機制，有做市商每天每小時持續報價，縮窄匯率差價、增加交易可能性，以刺激成交，強調雙櫃台模式最重要是為市場帶來選擇。