煤氣：旗下易高環保轉盈　今年錄利潤3億元

他又指，易高需要再引入資金，而透過集資上市(IPO)是考慮之列，因可以提高估值，又稱其馬來西亞廠房料可出產20萬噸可持續航空燃料，連同張家港1年出產約10萬噸數量，合共可出產30萬噸，惟仍遠低於市場1,200萬噸需求。另聯席主席李家傑指，易高是亞洲最大、全球第二大將「地溝油變做飛機油」的公司。

氫能發展方面，黃指旗下管網有50%氫，「一切準備就緒」，要待政府出台政策與法律法規，現時使用範疇主要為交通之用，包括巴士、船、垃圾車等重載車以及少量化工使用；但他同時提及，巴士公司購置氫巴成本高達600萬至700萬元，相對燃燒柴油的巴士購入價只需200萬至300萬元，氫巴普及還要政府補貼支持。

此外，黃維義表示，公司今年上半年售氣量估計持平，全年則料升1%。他指出，隨着社會各行各業復常，4、5月售氣量大幅上升，主要受餐飲及娛樂事業帶動。其中，餐飲業在4月至5月售氣量按年升30%，迪士尼樂園及海洋公園水上樂園更分別升1倍及60%。

被問到公司去年在港加價煤氣費4.4%後會否再有調整，黃則指，要視乎這兩年管網投資及工資等成本如何增加，再與政府磋商。惟他同時強調，煤氣公司自2006年引入了澳洲天然氣取代石油，屬長約之餘，價格亦鎖定在當時的25美元低位，因此至今為香港市民節省了200億港元。

至於股東會上有小股東問及會否回復送「10送1」紅股傳統，聯席主席李家傑回應指「四叔在位時，世界無打仗，現在有打仗，故導致全球能源價格急升」，雖然俄羅斯有供氣給中國，但供氣管只做到300億立方米，而單是煤氣公司已要用370億立方米，而煤氣公司的天燃氣主要來自船運，與其他營運商一樣要面對能源價格上升影響。

黃在記者會上進一步補充，指過往3年由於經營艱辛，與普羅市民的銀行存錢習慣無異，除非市場出現突如其來改變，地緣政局有所逆轉，重現十年前的太平盛世，否則一定會回饋股東，惟觀乎現時局勢則需要審慎理財。