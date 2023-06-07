報告：香港信貸市場有所復甦　去年第四季增17%

信貸資料服務機構環聯發布最新一份報告顯示，香港信貸活動自疫後經濟復甦後顯著增長，主要信貸產品的新增貸款宗數於2022年第四季按年增長17%，為最近6個季度以來的首個正增長。

新增信用卡宗數錄得最高增幅，按年增加28%；新增信用卡的總信用額按年增加 45%，而應繳款項結欠則增加18%，較上一季度的7.3%增幅有所上升。同時，信貸報告查詢於2023年第一季錄得接近49%按年增長，預計將會繼續保持新增信用卡宗數的積極走向。

超優信貸風險級別消費者的新增信用卡宗數增長最為明顯，佔香港信貸活躍人口66%，與2021年同期同一級別的消費者新增信用卡宗數相比增加30%。24%的優秀及優良信貸風險級別消費者佔新增貸款宗數的34%，比 2022 年第四季上升 24%，反映低風險借貸人士對新信用卡供應及需求有所增加。

個人消費開支在2023年第一季實際計算按年飆升13%，而整體投資支出增長在經濟前景改善的大環境下恢復至5.8%，其中27%接訪消費者認為，可以自由分配的支出有所增加。研究亦發現有34%消費者增加數碼服務、訂閱服務及會籍，比上一季的30%有所增加。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，信用卡行業已扭轉2022年及之前的低迷表現，並連續兩個季度錄得按年增長，而且大部分增長來自信貸風險最低的消費者，反映市場正重回上升軌道。隨着對經濟的信心有所增加，消費者正重新享受旅遊及購物等消費機會，並同時尋求最豐厚的獎賞。