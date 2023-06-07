道指期貨跌54點　比特幣向下

美匯指數報104.112；港匯見7.8403；離岸人民幣(CNH)報7.1363；美元兌日圓報139.48；歐元處1.0687；英鎊報1.2414。金價報1,959.57美元。油價反覆，布油報75.65美元，紐油處71.14美元。比特幣跌0.63%至26,785美元。道指期貨跌54點。

焦點數據：

17:00 新加坡5月外匯儲備

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國4月貿易收支

22:00 加拿大官方指標利率

●港股高開227點後保持升勢，恒生指數最多漲311點，高見19,410點；之後在19,300點水平徘徊，尾市升幅收窄，收市報19,252點，升152點或0.8%。

-煤氣：旗下易高環保轉盈，今年錄利潤3億元。

-港交所：雙櫃台將有更多莊家進場。

-港交所：下一步將人民幣櫃台證券納入「港股通」南向通。

-高銀金融清盤呈請押後至7月21日聆訊。

-海昌海洋公園曾瀉37%，兩度進入冷靜期。

●內地5月出口大挫7.5%，遠遜預期，A股個別發展，其中滬綜指曾升上3,200關，不過未能守穩，收市升2點或0.08%，報3,197點，成交3,310.84億元人民幣。

-內地5月出口按年挫7.5%遠遜預期，進口跌4.5%。

-內地5月外匯儲備降至3.17萬億美元，連續7個月增黃金儲備。

-瑞銀汪濤：中國全年GDP料增長5.7%，有下行風險。

-官媒：房地產仍是好行業，惟需對企穩給予耐心。

香港經濟：

●租金續跌！香港被紐約取代全球生活費最高城市。

●報告：香港信貸市場有所復甦，去年第四季增17%。

●金管局：續支持離岸人幣市場發展。

東西方角力：

●不容再拖！歐盟考慮頒華為5G強制禁令。

●紅杉資本分拆中國業務成獨立公司，應對地緣政治緊張局勢。

●花旗CEO訪華，誓言續擴大在華業務。

●摩通戴蒙：美國對華策略正確。

外地經濟：

●洛威：澳洲持續通脹考驗央行耐性，有需要或準備再收緊幣策。

●澳洲首季經濟增長放緩。

企業消息：

●大摩潑冷水！Vision Pro定價太高，蘋果趕客。

加密貨幣：

●SEC要求法院下令凍結幣安美國資產。