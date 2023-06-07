【產經直播】憧憬內地谷經濟　港股睇咩位？

隔晚美股反覆做好，而港股周三(7日)，高開227點後，曾升最多311點，高見19,410點，重上20天線，惟其後因內地5月出口差過預期，大市升幅收窄，最終收市報19,252點，升152點，成交867億元。

有傳內地多家大型銀行下調部分存款利率，為年內第二次，有分析認為，此舉可鼓勵客戶將存款轉為消費及投資用途，有助刺激經濟，能否帶動港股氣氛？恒指目標可以睇幾多？

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