【產經直播】憧憬內地谷經濟　港股睇咩位？

2023年06月07日 16:28
  • 東網電視
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    隔晚美股反覆做好，而港股周三(7日)，高開227點後，曾升最多311點，高見19,410點，重上20天線，惟其後因內地5月出口差過預期，大市升幅收窄，最終收市報19,252點，升152點，成交867億元。
    有傳內地多家大型銀行下調部分存款利率，為年內第二次，有分析認為，此舉可鼓勵客戶將存款轉為消費及投資用途，有助刺激經濟，能否帶動港股氣氛？恒指目標可以睇幾多？
    受消息帶動，一眾內銀股有追捧，農行(01288)、交行(03328)及建行(00939)等齊齊向上，現價可以買入或加倉？
    此外，亦有內媒報道，內房業界料，中央月內或加快推進穩樓市的政策，而一線城市的購房限制亦有望調整，內房股普遍做好，藍籌碧桂園(02007)、潤地(01109)齊升1%過外，內房股撈底仍需睇定啲？
    創科(00669)上日遭沽空機構狙擊，被指大規模欺騙其大客戶家得寶，創科反駁對其指控，大行大和及花旗齊齊力撐，當中花旗指，現時是入市良機，創科股價反彈逾半成，為表現最好藍籌，但現時入市又值唔值博？
    另一方面，快手(01024)今年成立12周年，其創辦人兼首席執行官程一笑表示，今年首季第一次錄得經調整盈利，而且用戶規模亦創新高，股價升4%，快手前景有望看俏？
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