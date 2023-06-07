官媒：內房市場仍處於調整期　政策落地見效需時

內地官媒《經濟日報》發文稱，目前房地產市場仍處於調整期，有關部門和各地持續出台支持政策，放鬆購房限制，減輕資金壓力，加大金融支持，而政策的落地見效需要一定時間。

文章指，內房市場今年首季有明顯的複蘇。但到4、5月份，態勢並未得到更好延續。國家統計局的數據顯示，4月份70個大中城市住宅銷售價格環比整體漲幅回落，價格環比上漲的城市有所減少。從市場反響看，5月份的市場活躍度與第一季度相比仍然不高。

當前，房地產市場仍處於調整期，對於4、5月份的回落應理性看待。2023年之前，房地產開發企業陸續出現資金鏈吃緊狀況，加之疫情對施工進度的影響，新建商品住宅一度難以按時交付。市場明顯下行，購房者觀望情緒濃厚。2023年第一季度，很多城市都出現了銷售量和銷售價格的雙升，如今的回落，當視為企穩回升過程中出現的正常波動。有關部門和各地持續出台支持政策，放鬆購房限制，減輕資金壓力，加大金融支持，而政策的落地見效需要一定時間。我們應該給房地產市場的企穩回升以及持續平穩健康發展更多耐心和信心。

對於房地產市場的企穩復甦，仍應充滿信心。1月份至4月份全國住宅銷售面積增長2.7%，住宅銷售額增長11.8%，均有所加快。房地產開發企業資金緊張狀況也有所緩解。房地產經紀機構的消息顯示，當前消費者看房的積極性尚可，表明真實購房需求並不弱。另一家房地產經紀機構也認為，對市場整體的穩定狀態充滿信心，2023年市場交易量相對於去年將迎來穩健復甦。