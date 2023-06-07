許正宇：雙櫃台模式提供多元交易選擇　助人民幣國際化

港幣人民幣雙櫃台模式將於本月19日推出，財經事務及庫務局局長許正宇書面回應立法會議員時表示，有信心在推出雙櫃台模式和雙櫃台莊家機制後，可為投資者提供更多元化的交易選擇，進一步豐富香港離岸市場的人民幣投資產品，加強香港證券市場的競爭力。另外，香港交易所、香港證監會及香港金融管理局會繼續與市場各方緊密溝通，並推出一系列市場推廣和投資者教育活動。

他指出，港交所於2010已設立機制，允許人民幣櫃台進行證券的交易及結算，其安排大致與港幣櫃台證券相同，在交易所買賣基金(ETF)亦廣泛使用。就券商系統接駁港交所交易系統而言，雙櫃台模式並沒有新的技術提升要求。

換句話說，若有關券商現時已提供人民幣計價證券的交易服務，技術及營運上應已可配合基本的雙櫃台交易的需求。在過去18個月，有約200家券商曾參與人民幣計價證券買賣，相關券商佔市場份額約九成，而相當數量的券商，包括所有有意成為莊家的機構已在早前的測試中，驗證其系統在雙櫃台模式下運作順暢，務求雙櫃台模式和莊家機制在推出時可順利運作。

他提到，參與人民幣櫃台交易尤其是跨櫃台交易和相關測試並非強制性要求。由於莊家可於特定交易獲得印花稅豁免，港交所估計初期的跨櫃台交易大多以莊家參與為主。暫未開通有關功能的券商可視其自身業務需求作出適當規劃及安排相關系統提升。港交所會繼續支持券商的準備工作，並在有需要時提供技術支援。

許正宇又指出，為配合國家的新發展格局，滿足全球投資者對配置人民幣資產日益增加的需求，政府正連同金融監管機構和香港交易所積極推動人民幣證券在港發行和交易，增加離岸人民幣的投資用途，進一步鞏固香港作為離岸人民幣業務樞紐的地位，同時助力人民幣逐步國際化。