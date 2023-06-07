【高盛推介】比亞迪突破高位後反覆 宜兩手準備
2023年06月07日 18:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)上周五(2日)起連升3日，重上250港元水平。周三(7日)早上則高開見255元，曾突破4個月高位後回吐。有報道引述消息指，比亞迪有分投標福特汽車即將達成一項的出售德國工廠的協議。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪淡倉於周二(6日)獲資金轉向流入，有約200萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的輕微價外選擇可留意高敏感度比迪購(29313)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。高槓桿選擇可留意低面值比迪購(11237)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(61770)，遠牛選擇可留意比迪牛(61142)，與現價有約30及40元收回距離。
比迪購(11237)，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低而面值。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿7.6倍，輕微價外、高敏感度。
比迪購(16945)，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪牛(61770)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛(61142)，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽(16967)，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5倍，中年期、高槓桿、低面值。
比迪熊(52560)，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊(51052)，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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