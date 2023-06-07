【高盛推介】滙控反彈上試60元 回購計劃持續進行
2023年06月07日 18:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)周二(6日)微跌不足0.2%，周三(7日)早上跟隨大市反彈。早上高開約0.5%後升幅略擴大，最高見59.85港元。滙控公布，周二分別有英國及香港市場回購241.54萬及210.4萬股，涉資約1.43億及1.24億元。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周三至上周五(5月31日至6月2日)共錄得約780萬元資金流入後，本周一(5日)及本周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周五至本周二皆錄得資金流入，合共約560萬元。
投資者如看好滙控，認購證方面的輕微價外選擇可留意高敏感度滙豐購(17153)。活躍條款選擇可留意高槓桿滙豐購(14070)。中年期選擇可留意滙豐購(15635)，時間值損耗較低。牛證方面可留意滙豐牛(62572)，與現價有約5元收回距離。
滙豐購(17153)，行使價65.55元，2023年10月24日到期，實際槓桿14.8倍，輕微價外、高敏感度。
滙豐購(14070)，行使價67.82元，2023年9月22日到期，實際槓桿16.9倍，活躍條款、高槓桿。
滙豐購(15635)，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.9倍，中年期、時間值損耗較低。
滙豐牛(62572)，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率10.2倍，相近收回價牛證中街貨較低。
滙豐沽(17062)，行使價51.95元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.6倍，行使價50元以上、20%以下街貨產品最高槓桿。
滙豐熊(54159)，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率9.8倍，高槓桿。
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