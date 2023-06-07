嘉悅半島兩房595萬易手　持貨4年帳蝕5萬元

屯門二手樓再錄蝕讓，區內嘉悅半島兩房單位，以595萬元轉手，原業主持貨約4年，帳面虧蝕約5萬。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯呂昕熹表示，天后龍濤苑1座高層A室，實用面積約618方呎，三房間隔，獲用家以1,000萬元入市，呎價約16,181元，原業主於2010年7月以約548萬元購入，轉手帳面獲利約452萬元，物業升值約82%。

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九龍區

●中原葉文浩稱，土瓜灣傲雲峰6座極高層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，最初開價1,100萬元，獲用家以1,080萬元承接，呎價約20,037元，原業主於2010年以495.8萬元買入，持貨約13年帳面獲利584.2萬元，單位升值約1.2倍。

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新界區

●祥益黃慶德稱，屯門嘉悅半島1座高層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設裝修及基本傢電，加上屋苑鄰近家人，方便互相照應，決定以595萬元購入自用，呎價約13,311元，原業主於2019年以約600萬購入，帳面虧蝕約5萬。

●祥益陳阿麗指，屯門居屋美樂花園5座高層D室，實用面積約695方呎，三房間隔，新買家為鄰近家人居住，方便互相照應，原業主有議價空間，已補價自由市場以608萬元成交，呎價約8,748元。

●中原李子清指，房協青衣綠悠雅苑3座高層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，享海景，3月初未補價第二市場開價680萬元，5月初業主遷走可睇樓，睇樓客即時增多，近日二手交投轉靜，減至665萬元獲白居二購入，呎價約12,430元。

●利嘉閣彭錦添指，5月青衣區共錄得48宗二手買賣，而6月則暫錄約11宗，包括盈翠半島7座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，成交價810萬，呎價約15,577元，原業主2000年以259萬元買入，持貨約23年帳面獲利約551萬元，升值約2.1倍。

●中原王春江透露，荃灣海之戀6座中層A室，實用面積約754方呎，套三房連儲物房間隔，最近減價至1,480萬元，單位仍有租客居住，不設睇樓，獲出價1,450萬元洽購，終以1,462.8萬元成交，呎價約19,401元，原業主持貨約6年帳面獲利214.3萬元。

●中原黃騰達表示，荃灣愉景新城6座低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，原業主和家人長居於內地，賣樓止賺，2月開價760萬元，上月底調低至700萬元，即獲還價洽購，原業主回港傾價，終以669萬元成交，呎價約13,794元。

●中原賴文城稱，荃灣中心2座中層B室，實用面積約354方呎，兩房間隔，附裝修，最初開價410萬元，最近交吉可睇樓，經議價後以396萬元沽出，呎價約11,186元，新買家為同區分支家庭。

●美聯陳偉健表示，葵涌廣場1座高層F室，實用面積約493方呎，三房間隔，屬鎖匙盤，今年3月叫價約780萬元，近日下調至747萬元，獲同區租客議價洽購，終以723萬元承接，呎價約14,665元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，新新買家為外區客，原業主有意換樓，減價24萬元，新買家以466萬元即睇即買，呎價約10,567元。

●中原杜文俊稱，沙田皇御居中層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，享山景及公園景，去年11月放盤時叫價約880萬元，日前減至738萬元，議價後以686萬元易手，呎價約14,503元，累減194萬元，新買家為上車客。

●中原曾展鵬指，沙田河畔花園B座高層3室，實用面積約242方呎，一房間隔，去年7月放盤時叫價約500萬元，日前議價後以430萬元易手，累減70萬元，呎價約17,769元，新買家為外區上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城46座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤1個月，開價550萬元，累減40萬元，減幅7.3%，以510萬元成交，呎價約16,776元，原業主於2010年3月以175萬元購入，帳面獲利335萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑F座高層2室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價550萬元，放盤僅1日，減價12萬元，以至538萬元成交，呎價約10,406元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田欣廷軒1座中層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤7個月，原先叫價760萬元，累減65萬元，減幅約8.6%，成交價695萬元，呎價約17,684元。

●中原歐偉基稱，大圍區6月暫錄約5宗買賣，其中壹號雲頂6座中層B室，實用面積約1,291方呎，四房雙套房及工人套房間隔，原先叫價約2,280萬元，議價後售2,238萬元，呎價約17,335元，新買家為區內換樓客。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月暫錄約10宗二手買賣，迎海5座中層H室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，放盤時開價約860萬元，議價後以852萬元易手，呎價約17,177元，新買家為用家。

●利嘉閣歐柏倫表示，清水灣傲瀧20座高層C室，實用面積約903方呎，套三房間隔，望山景，新買家為外國人，以約1,350萬元購入單位自住，呎價約14,950元，原業主於2017年以約1,500萬元一手購入，持貨約6年帳面虧損約150萬元。

●香港置業范文濤指，將軍澳新寶城3座中層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔，望內園景，以670萬元放盤約1星期後，吸引區內客洽詢，雙方經議價後以約645萬元易手，呎價約14,862元，新買家為首置客。

●美聯張國峰稱，將軍澳維景灣畔11座中層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望山景及海景，獲睇樓多次之外區首置客承接，議價後由原先890萬元，減至853萬元成交，調減37萬元，呎價約17,094元。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳都會駅7座中層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最新以約752.8萬元易手，呎價約14,966元，原業主2014年以485萬元購入，持貨約9年轉手，帳面獲利約267.8萬元，期內升值約55%。

●香港置業唐榮花表示，將軍澳新都城6月暫錄3宗買賣，包括2期6座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望園景，以680萬元放盤約3星其後，獲區內客洽詢，議價後以650萬元易手，呎價約17,906元，新買家為首置客。

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