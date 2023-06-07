金管局夥數碼港辦反洗錢活動　包括主動偵測傀儡戶口

金管局與數碼港合作舉辦第四次「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab 4)，是次AMLab探討包括主動偵測傀儡戶口；推動業界採用反洗錢合規科技工具；及使用數據的最佳實踐方式及在詐騙和洗錢風險方面採取更協調的方式應對。

AMLab系列協助提升運用數據及科技的能力，以有效應對數碼詐騙及相關洗錢活動日益加劇的威脅，相關風險逐漸影響銀行體系健全，並削弱對數碼金融服務的信心。主要的儲值支付工具持牌人亦首次參與活動。

是次活動焦點亦包括「合規科技聯繫」(Regtech Connect)環節。這是一個協作平台讓科技公司示範相關合規工具及解決方案，並與出席的銀行及儲值支付工具持牌人交流。

金管局與銀行的共同目標是為銀行體系把關，免被利用進行詐騙及金融犯罪。因此致力採取創新對策，當中包括所有零售銀行在2023年9月底前採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。有關進度將與金管局於2023年的工作重點，以及金管局和執法部門最近宣布的五項聯合打擊詐騙措施作比較及跟進。

金管局稱，會繼續加強與銀行及生態系統中的所有持份者合作，以全面應對詐騙和金融犯罪風險。