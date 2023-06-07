二手業主驚青　荃灣兩房鬆綁輸百萬　九龍納米戶4年貶6%

二手樓市去向未明，長線收租投資者都決定棄守，部分寧願蝕讓離場。荃灣爵悅庭兩房單位，現時仍有租客居住，劈價至760萬元售出，原業主持貨約3年，連裝修及其他使費料蝕近百萬元。西南九龍匯璽亦有開放式戶，交吉約半年，仍要貶值逾30萬元轉售。

美聯鍾家豪表示，上述爵悅庭西爵軒中層E室，實用面積約452方呎，市場放盤約一個月，現時租客6月底遷出，近日配合可安排睇樓，即獲至少5至6組客參觀，其中，上車客見單位有裝修，議價後再獲減60萬元承接，呎價約16,814元。原業主2020年5月以778萬元購入，帳面已蝕18萬元，更花費裝修出租單位。

嘉悅持4年仍要蝕

匯璽再錄跌價成交。市場消息透露，該盤8座一個低層單位，實用面積約267方呎，過去曾作收租用途，去年底租客搬出後一直交吉，曾開價635萬元放售，市傳近日減至589萬元售出，呎價約22,060元。單位於2019年底購入，購入不足4年帳面貶值約6%。

屯門有新盤即將開售，區內二手市冰封，有業主蝕賣單位。祥益黃慶德指，該區嘉悅半島1座高層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，以595萬元購入自用，呎價約13,311元，原業主持貨約4年帳蝕約5萬元。

消息稱，同區瓏門5座中低層單位，實用面積約475方呎，市傳以2017年的購入價655萬元轉售，呎價約13,789元，原業主持貨約6年帳面僅平手，有機會要蝕使費。

太古城累減70萬沽

藍籌屋苑方面，沙田第一城終錄本月首宗兩房成交。美聯黃錦瀚表示，屋苑46座中層D室，實用面積約304方呎，以510萬元成交，呎價約16,776元。鰂魚涌太古城6月已錄至少3宗買賣，中原趙鴻運指，該盤碧藤閣中低層D室，實用面積約922方呎，套三房間隔，累減70萬元，以1,560萬元售出，呎價約16,920元。

市場消息透露，將軍澳新都城2期7座高層單位，實用面積約441方呎，成交價約727萬元，呎價約16,485元。原業主於2019年底購入，帳面貶值約8萬元。同區城中駅6座低層戶，亦以753萬元售，呎價約14,970元，單位於2018年中購入，帳面跌價約7萬元。