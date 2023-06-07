美股早段向好　Unity股價升逾4%

市場普遍認為美國聯儲局將會在下周的議息會議上選擇不加息，惟近日有聯儲局前官員指，本輪加息周期可能尚未結束。美股3大指數早段向好，道指升45點，報33,618點；標指升14點，報4,298點；以科技股為主的納指升76點，報13,353點。

港股夜期報19,347點，升130點，高水95點。

聯儲局前副主席克拉里達稱，美國經濟依然強勁，因此聯儲局今年可能會再加息一到兩次，才會真正結束這輪加息周期。他更表示︰「聯儲局今年內要減息的門檻非常高，可能要等到明年才會減息。」美國財長耶倫亦表示，控制通脹是當務之急。

長期看好美股的Fundstrat共同創始人Tom Lee認為，假如通脹壓力進一步緩解、人工智能(AI)浪潮繼續推動科技股上漲，以及股市的升勢擴展至更廣泛的企業，則今年標指有望上升20%或以上，相當於突破4,600點水平。他表示，隨着時間推移，對實現這一願景「愈來愈有信心」。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)近日發布的頭戴式裝置Vision Pro的定價高昂，引發不少議論。行政總裁庫克對此回應稱，該裝置是「最先進的電子設備」，可讓人們活在未來，並認為其物有所值。另外，Apple亦宣布收購一家頭戴式裝置生產商Mira，後者有為企業及美國軍方供應設備。Apple股價周三早段曾升0.98%。

作為Vision Pro「生態系統」企業之一，此前股價曾於周一暴漲的遊戲引擎開發商Unity表示，已正式啟動vision OS beta項目，該項目將能夠搭載於Vision Pro運行。Unity股價升4.18%。

另外，時裝品牌Zara母公司、歐洲企業Inditex截至4月底止一季，收入按年增長12.88%至76.11億歐元，撇除匯率變動按年增長15%，純利則按年大增53.68%至11.68億歐元。該集團旗下實體分店大減，由去年同期6,423間縮至5,801間。