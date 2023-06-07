樓價見頂？英國5月樓價11年來首次出現回落

英國樓價有轉勢下跌迹象，當地按揭機構Halifax公布樓價指數顯示，5月英國平均樓價為28.65萬英鎊(約278.93萬港元)，按年下跌1%，為自2012年以來首次出現按年下跌，反映市場擔心當地會再加息，以及利率會在高位維持一段長時間，未來樓價或跌多升少。

該機構董事Kim Kinnaird表示，今年首季樓價上升的動力正在淡化，5月樓價按年跌3,000英鎊，較去年8月高位更低7,500英鎊。高利率的影響正由按揭導入買家的預算之中，加上之前不少人雖然做了定息按揭，但將陸續到期。

她不諱言，在如此背景下，打擊了市場的信心，樓宇買賣雙方都在調整他們的預期，令需求轉冷，未來樓價亦會預期向下。目前市場唯一利好消息是勞動力市場強勁，失業率雖從低位回升，但薪金上漲支撐了市況，如能夠持續將有利於改善供樓負擔。

按地區分，英格蘭南部成跌市重災區，5月東南部樓價按年跌1.6%，西南部跌1.4%。另外，大倫敦地區亦跌1.2%，平均樓價約53.66萬英鎊(約522.43萬港元)。威爾斯表現較佳，樓價漲1.1%。蘇格蘭樓價按年升幅則按月收窄0.9個百分點，至1.3%。

另一間按揭公司Nationwide上周公布的數字更見樓價跌得深。5月當地住宅樓價平均跌3.4%，為14年以來該公司所追蹤的最大跌幅。事實上，連同上月英倫銀行的決定，英國經已連續加息12次，基準利率升至4.5厘，為自2008年10月以來最高，對樓宇買家的成本增加不少。