啟德部署出售餘貨124伙　折實平均呎價25944元

多個新盤醞釀推出市場之際，啟德餘貨盤趁勢部署出貨，突擊上載全新價單，124伙的折實平均呎價約25,944元，並新增360日成交期的付款計劃吸客。

●啟德維港1號突擊上載價單7號 提供124伙

●屯門兆康NOVO LAND第2A期收逾4,000票

●黃竹坑站海盈山料6月至7月推盤

●長沙灣睿峰兩房呎價約約25,425元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(7日)以1,268.7萬元售出東翼的7樓E室，實用面積499方呎兩房，呎價約25,425元。上述為該盤月內第2宗成交。

●大埔白石角University Hill第2B期兩房售846萬元