啟德部署出售餘貨124伙 折實平均呎價25944元
2023年06月07日 22:03
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多個新盤醞釀推出市場之際，啟德餘貨盤趁勢部署出貨，突擊上載全新價單，124伙的折實平均呎價約25,944元，並新增360日成交期的付款計劃吸客。
●啟德維港1號突擊上載價單7號 提供124伙
中國海外發展(00688)的已屆現樓的啟德維港1號，周三(7日)突擊上載價單7號，提供124伙，折實平均呎價約25,944元。最新的價單7號包括46伙一房戶、62伙兩房、16伙三房，扣除最高17.5%折扣後，折實售價由829.8萬至1,798.9萬元，折實呎價由22,832至28,108元。是次入場單位為2B座1樓B室，實用面積329方呎，一房間隔。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期收逾4,000票
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(7日)公布過去5日已接獲逾4,000張入票，按周六(10日)首輪發售188伙計，已超額認購逾20倍。新地代理總經理陳漢麟表示，預計今明兩日的收票數字將繼續攀升，該盤會於明(8日)晚上8時截票，並將視乎銷情考慮加推。目前的入票客源分布上，向隅客佔整體約四成。按年齡劃分的話，有三分之二的入票人士屬40歲或以下，可見樓盤吸引不少年輕客群。
●黃竹坑站海盈山料6月至7月推盤
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4期海盈山，亦有望短期內展開推售攻勢。據悉，分兩期發展的項目，預計於6月至7月率先推出第4A期，提供432伙。示範單位設於鰂魚涌嘉里中心。
●長沙灣睿峰兩房呎價約約25,425元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(7日)以1,268.7萬元售出東翼的7樓E室，實用面積499方呎兩房，呎價約25,425元。上述為該盤月內第2宗成交。
●大埔白石角University Hill第2B期兩房售846萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周三(7日)售出優景閣第6座10樓B1室，為實用面積444方呎的兩房單位，成交價846萬元，呎價約19,054元。