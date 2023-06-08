鄧建初：港股山窮水盡　柳暗花明要靠咩股？

美國主要靠印鈔度日，不過支出仍大於收入甚多，每有財政赤字，就由政府發債填補。自1917年國會設立債務上限以簡化發債程序以來，由1960年至今已調整達78次之多，每次都需要參眾兩黨於特定時間內議決。如於限期前不能提高上限，沒法以新債償還舊債，政府便要債務違約，信用破產。

根據以往歷史，債務違約限期前股市都有波動。兩黨鬥爭激烈，搶佔政治本錢。反對黨提出有利其未來選情的政綱，執政黨政府不作妥協，經過多次磋商，為免出現債務違約，變成千古罪人，討價還價之下，總會在最後關頭期限前達成協議。此類演繹模式，過往屢試不爽，初哥在群裏已提及。然而，股民善忘，多被跌市氣氛所影響，加上普遍偏淡之評論，錯過了入市良機。

利淡消息充斥市場，如人民幣匯價疲弱、經濟數據欠佳、外圍股市走勢偏弱、政治局勢緊張，市場評論幾乎一面倒唱淡之際，正是離谷底反彈不遠之時。過往歷史屢見不鮮，只是大部分人會被當時氛圍景象所感染，悲觀退縮。惟有抱着「眾人皆醉我獨醒」之大膽股民，才能執到便宜貨。市場所見，手持重貨，已被嚇至手足無措，相反無貨者或會趁急插入市。能夠成功捕捉轉角市，要靠多年應市經驗所得的炒股心法。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)