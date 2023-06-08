鄧建初：港股山窮水盡 柳暗花明要靠咩股？
2023年06月08日 06:00
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美國主要靠印鈔度日，不過支出仍大於收入甚多，每有財政赤字，就由政府發債填補。自1917年國會設立債務上限以簡化發債程序以來，由1960年至今已調整達78次之多，每次都需要參眾兩黨於特定時間內議決。如於限期前不能提高上限，沒法以新債償還舊債，政府便要債務違約，信用破產。
根據以往歷史，債務違約限期前股市都有波動。兩黨鬥爭激烈，搶佔政治本錢。反對黨提出有利其未來選情的政綱，執政黨政府不作妥協，經過多次磋商，為免出現債務違約，變成千古罪人，討價還價之下，總會在最後關頭期限前達成協議。此類演繹模式，過往屢試不爽，初哥在群裏已提及。然而，股民善忘，多被跌市氣氛所影響，加上普遍偏淡之評論，錯過了入市良機。
傳統五窮月在港股重演，今年由五月頭開局20,122下跌至五月尾18,234，狂瀉1,888點，單月跌幅高達10%。持貨股民遍體鱗傷，心靈已相當脆弱，加上美國債務上限問題陷於僵局，港股積弱難振，令不少股民採取放棄態度。5月31日為MSCI指數成分股變更日，尾市出現超大成交，美期更反彈約200點。隔晚傳來債務問題達成協議，在美國掛牌之中概股，如弱不禁風之阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)等大發神威，加上股王騰訊(00700)於預託證券同步大升，造成上周五港股狂飆733點，科技股指數噴升式上升5.3%，似有一吐積鬱之感。
成也蕭何、敗也蕭何，港股無論大跌或大升，皆是由佔恒指成分股比重甚大之科技股龍頭，包括騰訊、阿里巴巴、京東集團及美團(3690)所牽動，其餘滙控(00005)等只是推波助瀾，後者升跌幅度較前三者低得多。針無兩頭利，後者雖然升跌較慢，但是派息率遠高於科技股。
利淡消息充斥市場，如人民幣匯價疲弱、經濟數據欠佳、外圍股市走勢偏弱、政治局勢緊張，市場評論幾乎一面倒唱淡之際，正是離谷底反彈不遠之時。過往歷史屢見不鮮，只是大部分人會被當時氛圍景象所感染，悲觀退縮。惟有抱着「眾人皆醉我獨醒」之大膽股民，才能執到便宜貨。市場所見，手持重貨，已被嚇至手足無措，相反無貨者或會趁急插入市。能夠成功捕捉轉角市，要靠多年應市經驗所得的炒股心法。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)