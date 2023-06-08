施羅德投資：如何在經濟周期運用不同債券

固定收益投資者於過去十年經歷低利率時期。各國央行或將維持較高利率，以應對持續高企的通脹水平。在此新環境下，企業債券可望於投資組合中發揮利好作用。投資者不妨考慮在經濟周期的不同階段中運用不同類型的債券組合。

經濟周期的四個階段

在經濟擴張階段，生產力較高，經濟的快速增長有利企業。盈利上升使資產負債表亦有所改善，因此企業拖欠債務的情況較少。同時，利率亦相對較低。然而，在擴張周期接近尾聲時，貨幣供應量增加導致通脹回升。由於產量較高，市場對原材料、製造材料及能源的需求亦相應增加。大宗商品、黃金及現金的表現通常不俗，而在擴張階段結束時，短期信用債於投資組合中更能發揮作用。

一旦增長達到頂峰，經濟將逐步放緩。通脹持續上升使企業開始看緊支出。增長動力轉趨負面，商業環境轉弱，盈利下降，不少企業開始拖欠債務，而政府債券及投資級別債券則在此環境下發揮良好表現。

此後，經濟往往走向通縮，增長於此階段亦持續放緩，最終陷入負增長。就業率下滑，物價停滯不前，違約率將觸底及反彈。各國央行為遏制通脹而採取的措施已開始見效，導致通脹下降。投資級別的企業均順利渡過經濟衰退時期，而在此階段接近結束時，由於積極利好因素推動經濟增長重啟，高收益債券市場亦將逐漸出現更多投資機會。

隨着通脹放緩並回到目標水平，各國央行將開始放寬貨幣政策，從而使利率下降。高收益債券表現對商業環境較為敏感，通常會在此階段持續發揮良好表現。

總括而言，每個經濟環境中均有贏家和輸家，而所有市場並不會在同一時間處於同一經濟周期階段，因此採取主動型投資策略尤其重要。主動型投資者能夠在整個經濟周期內靈活地跨行業及地區來進行投資，尋求最佳投資機會。

施羅德投資管理 信貸投資總監 Elizabeth Murphy