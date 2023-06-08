道指升91點 油價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.04；港匯見7.8405；離岸人民幣(CNH)報7.1447；美元兌日圓處139.88；歐元報1.0709，英鎊報1.2448。現貨金價處1,946美元。布油報76.86美元，紐油報72.48美元。比特幣靠穩，報26,362美元。道指期貨跌14點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約100點。

●道指收市報33,665點，升91點，升幅0.27%。標指收報4,267點，跌16點或0.38%。納指收報13,104點，跌171點或1.29%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,204點，跌48點。

●紐約7月期油收報每桶72.53美元，升79美仙，升幅為1.1%。倫敦8月布蘭特期油收報每桶76.95美元，升66美仙，升幅為0.87%。

●紐約8月期金收報每安士1,958.4美元，跌23.1美元，跌幅1.17%。

●英國富時100指數收報7,624點，跌3點，跌幅0.05%。德國DAX指數收報15,960點，跌31點或0.2%。法國CAC指數收報7,202點，跌6點或0.09%。

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