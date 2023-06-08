許繹彬：港股反彈力度欠銳　博物管股可吼呢隻...

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在踏入「六絕月」伊始，並沒有「絕」的感覺，可能因「五窮月」跌幅過深，果然出現技術性反彈，由低位18,190點反彈過千點，更過五關斬六將，一口氣發力升破10天及20天線，投資者終於可以一消上月的「悶」氣，不用日日憂愁地看着下跌的日線圖。

筆者認為，港股終於在本周止跌回升，而且升破多條重要線位，看似有回暖的迹象，但成交除在6月首天有近1,500億港元外，其餘時間亦只能維持在近1,000億附近，昨天甚至跌至只有867億左右，升勢與成交完全脫軌。再者，儘管升市，但北水持續流出的現象看來仍未有改善的迹象，就以本周二(6日)為例，南下北水錄得淨流出近82億元，是2021年7月以來單日流出最多的一日。此現象意味北水仍在「趁高收割」，趁高位便進行套現。

總括而言，筆者認為北水流出情況未止，好可能是因為人民幣疲弱的走勢仍然未有改善迹象所致，令人民幣在近半年低位徘徊。人民幣的弱勢，亦令國內的資本市場出現減值或貶值，國內水源緊絀，導致北水流入港股受阻；當港股有所反彈時，北水便立即沽貨套現回國以彌補資產的減值，亦屬理所當然。因人民幣走勢一直未有止跌回升的迹象，市場上便會充斥「降準」及「救樓市」的消息，令市場有偷步炒作之感，但港股的主要動力始終源於北水，因此，現階段港股確實仍處於乍暖還寒之時，待人民幣由弱勢轉強，成交自然會增加，港股才會出現真正的動力。