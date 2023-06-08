調查：逾6成港企對今年前景感樂觀　7成擬拓海外業務

「2023年大華銀行企業展望研究報告(中小企及大型企業)」顯示，雖然本港企業近面對不少挑戰，但逾6成受訪企業對2023年展望樂觀。

在後疫情時期，本港企業紛紛為長遠的業務增長制訂計劃。受訪企業表示，當務之急是要開拓新客戶群(31%)、降低營運成本(31%)及分散供應鏈(26%)。相對於其他行業而言，科技、媒體及電訊業(72%)對業務的展望最為樂觀，其次是房地產及酒店業(65%)及專業服務業(65%)。

研究報告亦發現，超過7成本港企業有意於未來3年內在進行跨境業務拓展，特別是大型企業，而最受青睞的投資目的地為中國內地(50%)和東盟(39%)。在東盟國家中，新加坡(56%)、泰國(43%)及越南(43%)是最受歡迎的業務拓展目的地。對該些企業而言，跨境業務拓展主要是為了提高盈利、帶動收入增長，以及建立國際品牌聲譽。

受訪企業中，2/5認為跨境業務拓展的最大挑戰為缺乏當地法律、監管、合規及稅務支援(40%)；其他挑戰包括缺乏有關的內部人才和專業知識(38%)、資金不足(37%)以及欠缺對新市場的知識或獲取資訊的渠道(36%)。

雖然香港企業對前景樂觀，但近期持續面對各種挑戰。大部分受訪企業預期通脹在未來6個月至兩年內回落，但約83%的企業仍然飽受高通脹的衝擊，當中包括營運及原材料成本上漲，以及利潤下降。在受訪的企業中，85%認為供應鏈管理對業務發展尤其重要。相對於其他行業而言，批發貿易(82%)及科技、媒體及電訊業(74%)最受通脹影響。

受訪企業特別指出，供應成本上漲、原材料採購困難及難以預測的客戶需求，都是當前面對的重大挑戰。他們希望更容易獲得資金或補貼(39%)、並為員工提供再培訓或提高技能的培訓計劃(35%)，與合適的科技和解決方案供應商建立聯繫(34%)及獲得稅務優惠或退稅(34%)。

香港企業對可持續發展及環境、社會和管治(ESG)的意識仍然很高，超過8成的企業認為可持續發展重要，惟少於一半(44%)的企業已推行可持續發展措施。在推動可持續發展中的領先行業包括專業服務(56%)、製造和工程(52%)及商業服務(48%)。近1/3企業認為政府或銀行對可持續發展計劃的財政支援不足。雖然如此，超過1/3的企業正在尋找培訓計劃，為配合可持續發展計劃重新培訓，或提升員工的技能做好準備。

大華銀行(香港)機構銀行業務主管吳滿輝表示，隨着環球經濟在疫情所帶來的不確定性下持續發展，受訪企業對業務展望持樂觀態度確實令人鼓舞。進行跨境業務拓展的意向高企，凸顯企業在瞬息萬變的巿場中茁壯成長的韌性。