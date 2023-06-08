道富︰日本通脹已「根深蒂固」　央行政策變化牽連甚廣

日本股市近期創下了數十年新高，其首季國內生產總值亦於周四(8日)大幅向上修訂，日本央行的貨幣政策走向愈來愈受市場重視。道富環球市場亞太區宏觀策略主管Dwyfor Evans表示，現在是多年以來日本的通脹首次變得「根深蒂固」，最終會導致央行不可避免地需要收緊貨幣政策，只時間的問題。至於這何時會發生，他認為較好的時機是在其他主要經濟體仍減息之前。

Evans表示，與其他發達經濟體不同，通脹是影響日本央行貨幣政策的唯一因素，至於失業率、經濟增長之類等其他央行會參考的指標，在日本通通不適用。

在他看來，當日本整體利率水平上升，將會帶來「更廣泛的影響」。因為日本投資者持有巨額海外固定收益投資，屆時資金便會有誘因回流至日本。伴隨而來的還有日圓走高、出口受壓等負面衝擊，對日本股市而言也是利淡因素，尤其假如在時機上與歐美等經濟體減息的周期重合的話，所帶來衝擊就會更加顯著。而為免刺激市場，日本央行任何收緊貨幣政策的舉動都應該會「循序漸進」。

日圓的匯率一定程度上受美元影響。Evans指出，過去一段時間美元的走勢更大程度是受到利率變化影響，特別是不同貨幣之間的相對利率表現，而未有展現出避險貨幣的作用。

道富近期推出的全新指標——「機構投資者持倉指標」顯示，包括互惠基金、退休基金在內等大型投資管理機構，在此前銀行業危機、美國債限危機爆發之時，一反常態地未有提高現金水平，反而保持對與歴史平均水平的持倉。Evans估計，這可能由於市場吸收了此前的經驗，不希望錯失機會。他指出，在2020年初新冠疫情於全球爆發後不久，當時市場極度悲觀之際，巨額的財政及貨幣政策出台，最終令市場急劇反彈，許多人都白白錯失了最佳入市機會。

另外，他又注意到機構投資者整體的持倉取態仍偏向保守，該行編制的「機構投資者風險偏好指標」截至5月止為-27%，仍處於負數之中，反映機構仍然傾向於避險，只不過較前一個月的-55%有所改善。該指標上下限為正負100%，以零為中間點，數值愈高則反映風險偏好愈高，反之亦然。