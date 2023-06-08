調查：打工仔今年平均加薪4.1%　7成半人獲發雙糧或花紅

香港網上求職招聘平台JobsDB公布《2023年薪酬調查報告》結果顯示，香港打工仔薪酬增幅連升3年，2023年平均人工加幅達4.1%，創四年內高峰，維持跑贏通脹的升幅。

調查報告結果指出，有逾7成半受訪者表示獲發雙糧或及花紅，按年上升4個百分點，顯示今年整體就業市場趨向好轉。

隨着就業市場回暖，逾6成(61%)的全職僱員獲得加薪，較去年同期的53%有顯著增長。凍薪(35%)及減薪(4%)的比例亦比去年分別減少6個百分點及2個百分點；76%受訪僱員獲發花紅和雙糧，當中整體平均獲1.4個月花紅，與去年相若。

與數碼相關的人才依然需求熾熱，三大加薪比率最高的工種分別為「數據分析及研究」(+9.7%)、「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」(+7.3%)及「資訊科技」(+6.6%)。值得留意，早前較受疫情影響的前線工種今年終於錄得正增長，其中「餐飲」、「零售」和「酒店及旅遊」的加薪幅度分別為0.6%、1.2%及3.2%。

儘管今年僱主在薪酬待遇及花紅派發方面均較過去兩年「鬆手」，惟打工仔對薪酬調整的滿意度僅較去年升0.01個百分點。而獲發花紅的受訪者中，亦只有30%表示「滿意」或「非常滿意」，較上年的37%明顯下降，可見打工仔對薪酬福利的要求較去年更高。

與此同時，疫情減退，高達83%受訪者對就業市場持「中性」至「樂觀」看法，較去年大增23個百分點。故打工仔亦較往年更進取，欲趁市況向好，透過轉工尋求更渥厚薪酬待遇。8成受訪者傾向選擇向外謀求更好的機遇及對此持開放態度，其中以介乎26至30歲的在職人士最為進取，逾4成(43%)已計劃在未來3個月內轉工，並有79%的受訪者預期新工作的「錢途」更佳，較去年上升5個百分點。

事實上，打工仔的預計求職期亦有所縮短，由去年的5.6個月減至4.8個月，超過30%的受訪者更相信兩個月內可以找到新工作。

JobsDB今年2至3月期間委託獨立調查機構，向本港共3,797名本地在職人士進行網上問卷調查。