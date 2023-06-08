AXA安盛夥Capco提供數據驅動氣候風險評估及報告方案

AXA安盛香港及澳門周四(8日)宣布與全球科技與管理顧問公司Capco建立戰略合作夥伴關係，為金融機構和其他企業提供全面的氣候相關風險管理和報告方案。隨着環境、社會及管治(ESG)的強制披露規管日漸增多，這次合作能為不同行業的企業和機構提供應對方案，滿足相關資訊披露規管要求。

憑藉其氣候科學專業知識和優質的數據，AXA安盛具有獨特優勢，利用專屬氣候風險模型和工具為客戶提供實體氣候風險評估。是次合作結合了Capco以數據驅動的氣候應對能力和經驗，以及AXA安盛在實體氣候風險評估方面既深且廣的專業能力，協助客戶遵循不斷提高的監管要求、建立企業整體的氣候應對能力，並克服現今零散的氣候數據為企業所帶來的重大挑戰。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，AXA安盛以「致力守護」為宗旨，推動公司不斷創新，以幫助客戶更好地管理風險。公司全力支持對抗氣候變化，並很高興成為首家為香港企業提供全面的專屬氣候風險評估和報告方案的保險公司。這次與Capco攜手合作，跳出保險業務的界限，履行成為客戶真正夥伴的承諾。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門財產險首席科技及創新總監蔣思巧表示，雖然編制ESG報告可以非常複雜，然而各界對企業ESG披露的透明度要求日益提升。很高興與Capco聯手合作提供科學化的定量分析見解和風險管理建議，以支援香港的公司在ESG信息披露的工作，這對於他們未來的成功至關重要。

Capco行政總裁Lance Levy指，氣候變化已成為各企業議程的重中之重，尤其在確保企業遵循繁多及越趨嚴格的氣候披露規例方面的壓力。近日，香港證券交易所最近宣布就上市公司強制性氣候相關披露進行磋商，強調了ESG監管領域的風險正在快速上升。通過結合AXA安盛在氣候模型的專業知識和優質數據與Capco在構建氣候應對能力方面的專業知識，強化金融機構和其他公司在衡量、評估和報告氣候風險及其財務影響的能力。