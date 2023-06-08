會計師公會舉行賽馬紀念盃賀50歲生日

香港會計師公會今年50歲啦！周三(7日)晚喺跑馬地舉行咗場賽馬紀念盃，為一連串周年紀念活動打響頭炮！唔講唔知，身兼上市公司高層嘅執業會計師周福安隻愛駒都有落場比賽。小記聽聞一眾公會會員都好落力打氣，場面非常熱鬧。

話說周福安隻愛駒叫「福滿寶」，落場參加第4場嘅1,200米賽事。雖然最後捧唔走50周年紀念盃，僅得「梗頸四」，但賽事嘅織熱氣氛，為一眾會員帶來無盡嘅歡樂，並唔係名次可以衡量到嘅快樂。

據了解，今場紀念盃有約200位嘉賓到場，而會長方蘊萱(Loretta)開心到滿場飛。無他，公會在港半個世紀，加上新冠疫情過去，可以舉辦實體慶祝活動，大家當然高興啦！小記就覺得，賽馬同會計工作都有雷同之處。馬匹日常營營役役練習，到比賽時成個場景就變成一個嘉年華會，就好似平時會計師工作，為一間間公司提供審計服務、業務諮詢等，再構建成龐大嘅金融市場。

嚟緊7月，公會仲會舉行研討會，而年尾12月份將舉行慶祝晚宴及嘉許典禮。除咗歡慶之外，都會一齊學習研究，了解市場最新發展，推動本港會計界愈做愈好。