比特幣企2.64萬美元 道期微升
2023年06月08日 16:18
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美匯指數報103.9；港匯見7.8371；離岸人民幣(CNH)報7.1403；美元兌日圓報139.73；歐元處1.0717；英鎊報1.2463。金價報1,947.50美元。油價跌0.1%，布油報76.86美元，紐油處72.45美元。比特幣升上26,414美元。道指期貨升8點。
焦點數據：
17:00 歐元區第一季國內生產總值
20:30 美國首次申領失業救濟人數
22:00 美國4月批發庫存
22:00 美國4月批發貿易
●港股好淡角力，繼續穩守萬九點大關。恒生指數收市報19,299點，升47點或0.25%。
-傳渣打裁減100多個職位削成本，涉香港新加坡。
●陸家嘴論壇周四(8日)在上海開幕，滬深股市早段疲態持續，午後炒政策市，中字頭股向上，內地A股收市個別發展，其中滬綜指升15點或0.49%，收報3,213點，升穿3,200關，成交3,535.52億元人民幣。https://reurl.cc/jD1nnZ
-金監總局：加大支持新型和服務消費金融。
-潘功勝：美元強勢難持續，內地幣策不會「大放大收」。
-據報19億股權遭凍結，萬達：大幅超過財務糾紛金額。
香港經濟：
●新港中心巨舖700萬租出，疫情以來最大宗成交。
●調查：逾6成港企對今年前景感樂觀，7成擬拓海外業務。
●羅兵咸永道：港上半年IPO集資額料挫14%，全球排名恐三甲不入。
●羅兵咸永道：第3季或見首家專科技公司上市。
外地經濟：
●「鱷王」達利奧：美國處於大型債務危機後期。
●索羅斯基金CEO：美國恐再有銀行倒閉，細行高危。
●索羅斯戰友：美國經濟恐硬着陸，睇好呢隻AI概念股...
●道富︰日本通脹已「根深蒂固」，央行政策變化牽連甚廣。
●日本第一季GDP終值按季增長2.7%，勝預期。
企業消息：
●TikTok冀今年電商交易增長逾3倍，聚焦東南亞市場。
●GameStop季度收入遜預期，CEO被炒，股價怒插兩成。