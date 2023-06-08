【產經直播】港股牛皮兼成交奀 又陷悶局？
2023年06月08日 16:52
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港股周四(8日)反覆靠穩，低開24點後，好淡爭持，最終收市報19,299點，升47點，成交僅844億元。恒指雖重上19,000點，但成交萎縮，再挑戰高位，係咪有難度？有咩因素影響港股？
美國聯儲局6月加息預期升温，帶動銀行股上升，滙控(00005)曾創逾三年高，高見60.2元，收市靠穩，收報59.95元；外電引述消息指，渣打集團(02888)計劃在新加坡、倫敦和香港裁員，裁員總數可能超過100人，以作為削減成本的一部分，渣打升1%，銀行股仲有冇動力再上？揀邊隻好？
人民幣創逾半年新低後回升，加上有官媒報道，內房產業仍具投資價值，只要有耐性，待行業恢復過來，內房股普遍向上，碧桂園(02007)升約1成，龍湖(00960)亦升近半成。大行高盛預料，內房6月合約銷售按年跌20至35%，下半年在岸及離岸償債壓力仍高企，內房前景點睇？短線仍維持「有波幅、冇升幅」？
市場看好沙特阿拉伯減產效應，國際油價止跌回升，「三桶油」做好，今日除淨的中海油(00883)升2%，中石油(00857)亦升近2%，而中石化(00386)將在下周一(12日)除淨，想買油股吼咩位入至好？
紐約期金隔晚跌逾1%，創近兩周低位，金礦股受壓，其中招金(01818)跌2%，金價仲有冇下跌空間？金礦股趁低吸納？
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