美資基金買入攜程集團美股　涉資5.1億元

周四（8日）開市前，攜程公布晉身藍籌後首次公布業績，今年首季收入按年增長1.24倍至92.11億元人民幣（下同），超越疫情爆發前的2019年同季，同季純利33.75億元，撇除股權報酬費用等項目後的經調整純利為20.65億元，均按年扭虧為盈。消息帶動攜程股價漲5.13%。

截至3月底止季度，攜程住宿預訂及交通票務收入分別按年增長1.4倍及1.49倍，達34.8億元及41.56億元，主要是疫情期間積壓的旅遊需求得到釋放，本地遊酒店預訂量為2019年疫情前的2.5倍，出境酒店及標票預訂量則恢復到2019年疫情前的40%以上。

收入倍增但營業成本按年僅升五成多，攜程上季盈利能力顯著復甦，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）毛利率（佔收入比重）按年擴闊28.4個百分點至30.61%，按季比亦大升24.93個百分點。

首席財務官王肖璠表示，短期內，經調整EBITDA毛利率會因加碼營銷而下降，但預期今年全年仍有20至30%，未來幾年亦然。

她又說，參照較早開關的國家，旅遊業在積壓需求被釋放後仍會頗為強勁。本季迄今國內旅遊市場也超越2019年同期，其增長率在夏季及十一假期後難免略為放緩，此乃季節性因素，但航空公司運力持續提升，出境遊有望進一步釋放，可助公司維持增長。

董事長梁建章稱，公司會持續探索如何運用生成式人工智能（AI）改良用戶體驗及生產力，其AI助手已經能夠協助消費者規劃行程。