凱基亞洲：恒指年底目標22100點　內地今年GDP料增5.5%

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，截止目前，今年已公布第一季業績的公司盈利增長中位數約11%，符合年初的預期。考慮到當時内地尚未公布全面復常，故預測數據並未完全考慮其正面作用，現時調升2023年每股盈利至2,085港元，按年增長約12.5%。此外，把恒指年底的預測市盈率調升至10.6倍，繼而將恒指年底目標上調至22,100點。

該行認為，中國經濟已經擺脫了去年的增長困境，修復性復甦已經全面展開，首季經濟增長率更為全年經濟復常開了一個好頭，今年經濟表現可望優於兩會訂下的5%目標。惟若與市場稍為樂觀的全年經濟增長展望比較，該行預測暫略保守，原因是近月多項經濟數據出現矛盾，反映復甦勢頭不平均。凱基亞洲預期，最終今年經濟增長或達5.5%以上，當中的最大變數是消費支出的回升速度。溫傑預期，人民銀行未來三個月放寬貨幣政策，以刺激經濟保持復甦力度。