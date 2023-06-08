萊坊：今年樓價料最多跌半成　寫字樓需求恐仍低迷

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，勞動人口規模跟住宅樓價及租金的關係密切，未來幾個月勞動人口規模沒有明顯回升，加上高息環境和新盤量增加等因素壓抑，樓價及租金表現將較預期遜色，預期今年全年香港一般住宅樓價不變至最多跌約5%，豪宅樓價則保持平穩。

而隨着香港的鐵路網絡基建日益完善，今年第一季新界及市區的住宅呎價相差37%，預計到2026年，兩者的差距將收窄到20%。該行亦預計今年全年成交有望達至53,000至58,000宗，當中一手成交佔30%。

他又指，自今年年初以來，多個內地主要城市有鬆綁迹象，優化房地產政策，加上經濟自疫情受控後逐步回穩，對樓市發展有一定支持。預計2023年中國內地一線城市的樓價全年升約2至4%，部分內地二、三線城市樓價按年則下跌約1至3%。而大灣區城市全年樓價不變至最多升約2%。

商廈市場方面，該行執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶指，通關後香港經濟開始復甦，但港島寫字樓租金在上半年仍未見回升，在空置率高企及未來供應充足情況下，預計2023年寫字樓需求仍然低迷，整體港島租金全年跌幅約3至5%。

該行高級董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰稱，2024年九龍區寫字樓供應將跌至67萬方呎，少於過去10年平均年度吸納量的四成，區內新供應的變化，令市場的目光投向去年和今年的寫字樓新供應，而非較長遠的未來供應。預期區內整體寫字樓租金今年升約4至6%。

該行高級董事及商舖部主管麥海倫稱，香港大部分的零售商將等待第三季尾才落實短期的商業計劃，儘管市場氣氛有改善，但零售市場仍面臨壓力，但由於核心地段的空置街舖數量減少，今年的街舖租金有可望上升達約5%。