施羅德獲中證監公募基金業務牌照　可在華獨資開展業務

國際基金公司施羅德基金管理宣布，其已獲得中國證監會頒發的公募基金業務牌照，可以外資獨資公募基金管理公司，在中國內地開展業務。施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison認為，這對公司具戰略意義，能進一步提升公司在中國的投資及服務能力，讓公司成為市場最全面的外資投資平台之一，並為投資提供全面的投資解決方案。

該公司在中國內地市場，旨在為零售客戶提供創新的在岸投資產品和解決方案，同時為機構客戶提供資產管理服務，以幫助他們實現長期財務目標。

施羅德投資集團中國區總裁兼施羅德基金董事長郭煒(David Guo)表示：「中國是全球第二大消費市場，新的商業模式和消費模式不斷湧現。中國經濟持續健康發展，將為外國企業帶來更廣闊的發展機遇，為全球經濟、貿易和投資注入強勁動力。隨着中國金融市場不斷完善，公司將繼續運用其全球經驗和整體投資專業知識，支持中國公募基金行業的發展，並為投資者提供創新的產品和解決方案，幫助他們實現長期財務目標。」

據悉，施羅德投身中國內地市場近30年，早於1994年在上海設立第一家代表處。其後，在2005年與交通銀行合資成立交銀施羅德基金管理，2007年與外資銀行合作。該公司旗下亞洲高息債基金於2017年獲批，循內地與香港基金互認安排計劃，在內地銷售。