C919成功商用　依間中資飛機廠申請來港上市！

國產窄體客機C919早前順利投入民航航班後不久，國營軍工巨頭中國航空工業集團控股的西銳飛機(Cirrus Aircraft)申請在聯交所主板上市，中金為獨家保薦人。

西銳迄今有2種小型私人飛機，迄今已交付逾9,000架SR2X系列(分3款，載客上限3或5人，基礎售價介乎57.99萬至88.79萬美元)，以及逾400架願景噴氣機(只有1款，載客上限7人，基礎售價298萬美元)。

2022年，西銳收入增長21.12%至8.94億美元(約69.73億元)，純利增長21.64%至8,807.6萬美元(約6.86億港元)，純利率大致穩定於9.85%，至於毛利率則略為擴闊0.52個百分點至33.34%。公司傾向用EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)來評估業績表現，2022年逾1.45億美元(約11.35億港元)，增長16.57%。

初步招股書指，西銳的飛機目前已在60多個國家獲得認證及驗證，並引述市場調研機構的統計指，SR2X系列過去21年一直是最暢銷的單引擎活塞機型，按2022年交付量計，佔經認證固定前三點式起落架活塞飛機分部市場份額的46.3%。至於自願景噴氣機2016年首次交付以來，已連續5年成為700萬美元以下最暢銷的噴氣機，按2022年交付量計，佔700萬美元及以下單渦輪增壓飛機分部市場份額的25.8%。

不過，要留意的是，其實西航是1984年成立於美國威斯康星州，聯合創始人Alan Lee Klapmeier及Dale Edward Klapmeier是兩兄弟，2011年被中航旗下的中航通飛合併收購。初步招股書亦指，西銳的總部也是設於美國，「可視為重大物業」一律位於美國。