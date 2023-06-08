中金：內地加快轉型　樓市佔比降新經濟佔比升

內地經濟正從新冠疫情中復甦，中金公司董事總經理兼首席宏觀分析師張文朗表示，內地經濟處於加快轉型，形容「增長引擎正經歷本世紀第二次大切換」，房地產的經濟佔比下降，而綠色經濟、數碼經濟等新經濟佔比則相對上升，隨着疫情影響大幅消退，供需平穩復甦，預期全年中國通脹溫和，經濟增長近6%。另外，內地仍有降準空間，惟力度則要視乎經濟表現而定，而結構性貨幣政策工具更具針對象性，認為「可以多做」的空間更大。

他指出，內地居民的消費動力改善，服務業消費向好有利改善就業情況，居民收入增加亦會帶動消費，形成循環，預計社會消費品零售總額名義增長約10%。同時估計，固定資產投資全年名義增速將逾6%，製造業投資增速平穩，基建投資增速維持中高水平，房地產開發投資全年或轉正，去年全年則跌10%。

他提到，內地房地產價格和銷量在疫情後都出現都明顯改善，加上政府推出多項刺激政策，而個別地方城市更有針對性措施出台，有利房地產市場健康、穩定發展。

張氏又預計，中國全年居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)均比較溫和，兩者在第2季按年增速均處低位，料其後增速將會逐季回升，又認為內地沒有通縮風險。

至於人民幣匯價方面，張文朗指，近期人民幣匯價走弱，主要是美元走勢，因美國通脹回落速度較慢，未來利率或維持於高位一段時間，預料短期人民幣仍有波動，但隨着內地經濟復甦，政策對經濟支持力度或會加大，人民幣匯價仍有升值空間，未來穩中偏強發展。