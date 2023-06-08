業主擴議幅套現！北角城市花園三房累減400萬沽

二手交投淡靜，業主擴大減幅吸客，北角城市花園套三房單位，去年10月放盤，累減400萬元，終以約1,800萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園4座低層D室，實用面積約1,226方呎，套三房、工人套房加儲物室設計，望園景及樓景，以約1,800萬元成交，呎價約14,682元，原業主早於去年10月放盤，初時叫價2,200萬元，最終減價400萬元成交。

●美聯鄭琨表示，筲箕灣御景軒高層A室單位，實用面積約502方呎，三房間隔，開價約788萬元，議價後以約739.8萬元沽出，呎價約14,737元，原業主於2006年9月以約388萬元購入，轉手帳面獲利約351.8萬元，物業升值約91%。

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城6月暫錄3宗買賣，包括碧藤閣中低層D室，實用面積約922方呎，套三房間隔，望園景，最初叫價1,630萬元，累減70萬元，最終以1,560萬元沽出，呎價約16,920元，新買家為用家。

●中原葉偉然指，灣仔會景閣高層2室，實用面積約1,115方呎，附全新裝修，現為套兩房間隔，享維港煙花海景，以2,850萬元易手，呎價約25,561元，新買家為用家，原業主於2009年買6月以1,960萬元買入，帳面獲利890萬元。

●利嘉閣黃國然表示，西營盤高樂花園3座高層H室，實用面積約340方呎，兩房間隔，享海景，以715萬元易手，呎價約21,029元，原業主於2018年以705萬買入，帳面獲利10萬元，新買家為區內用家。

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九龍區

●中原黃家全稱，西南九龍帝峯．皇殿8座低層A室，實用面積約1,278方呎，四房雙套房及工人套房間隔，以3,050萬元易手，呎價約23,865元，新買家為用家。

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新界區

●中原關偉豪表示，將軍澳君傲灣3座高層D室，實用面積約792方呎，三房連儲物室間隔，享海景，最初叫價1,500萬元，議價後以1,450萬元易手，呎價約18,308元，新買家為同區客。

●利嘉閣梁敬嚴指，將軍澳居屋寶盈花園2座中層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約520萬元，最新以約493.8萬元易手，累減約26.2萬元，呎價約10,744元。

●中原柯勇稱，將軍澳居屋唐明苑B座高層16室，實用面積約634方呎，三房間隔，未補價第二市場價以550萬元易手，呎價妃約8,675元，新買家為用家，單位於2009年曾以遺產形式作內部轉讓。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層D室，實用面積約798方呎，三房間隔，望樓景，放盤半年，獲買家零議價下以1,200萬元承接，呎價約15,038元，原業主於2009年6月以462萬元購入，持貨約14年帳面賺738萬元，期內升值約1.6倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月暫錄約11宗二手買賣，按月跌約三成，居屋錦泰苑C座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約650萬元，議價後以638萬元易手，呎價約9,815元，新買家為用家。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺碧湖花園8座高層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，原先叫價520萬元，獲外區上車客即睇即買，最終以500萬元成交，呎價約11,338元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town第2座高層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價650萬元，獲上車客以645萬元承接，呎價約16,412元，原業主於2003年12月以112.5萬元一手購入單位，持貨約19年半帳面獲利532.5萬元，單位升值約4.7倍。

●中原稱，元朗YOHO MIDTOWN第7座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價818萬元，減價20萬元或約2.4%，以798萬元沽出，呎價約15,346元，原業主於2010年3月以365.3萬元一手購入，持貨約13年帳面獲利432.7萬元，單位升值約1.2倍。

●美聯陳振明指，天水圍栢慧豪廷7座高層H室，實用面積約698方呎，套三房連儲物室間隔，單位僅放盤3日，原先以790萬元放售，迅速獲同區租客即睇即買，議價20萬元，以770萬元承接，呎價約11,032元。

●祥益龍超君表示，房協屯門景新臺1座高層E室，實用面積約660方呎，原業主累減90萬元，區內綠表客決定於未補價第二市場以490萬元購入自用，呎價約7,424元。

●中原陳智生指，屯門6月暫錄約15宗二手買賣，居屋美樂花園8座低層D室，兩房間隔，已未補自由市場叫價480萬元，放盤一星期零議價易手，呎價約8,149元，較銀行估價低約13萬元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣霍志豪表示，屯門青山公路帝濤灣海琴軒9座中樓A室，實用面積約880方呎，套三房連工人房間隔，享內園景及山景，由原先開價780萬元，連車位以745萬元易手，呎價約8,465元，新買家為換樓客。

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣環宇海灣3座高層E室，實用面積約765方呎，套三房連工人套房間隔，望市景及藍巴勒海景，原先叫價1,250萬元放售，獲買家洽購，最終累減約65萬元，以約1,185萬元易手，呎價約15,490元。

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