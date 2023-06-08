美債務經濟樓市同響警　美股靠穩　GameStop曾挫23%

多位重量級投資界人物均就美國經濟的不同領域發出警告！正當美國消費信貸總額於4月續創下近4.86萬億美元的歷史新高之際，人稱「鱷王」的橋水基金創始人達利奧警告︰「我們正處於一場晚期的大經濟周期債務危機的開端。」著名對沖基金經理、曾是「金融大鱷」索羅斯戰友的德魯肯米勒亦指出，經濟將會「硬着陸」。資管巨頭保德信(PGIM)舵手則認為有大量寫字樓物業價格將會下跌。

聯儲局數據顯示，美國消費信貸總額於4月以年率計按月增長5.7%，增幅為230億美元，遠高於市場預期。考慮到當前高企的利率，消費者仍然在擴大借款，實在極不尋常。達利奧認為，當前經濟正處於晚期，此時「會產生過多的債務，而買家卻寥寥無幾」，最終釀成債務危機。

德魯肯米勒則指出，聯儲局的激進加息最終會令經濟陷入衰退，此前銀行及企業倒閉事件可能只是冰山一角。「收水」的影響尚未在某些經濟領域顯現出來，還有「更多的靴子還沒落地」。話雖如此，他卻是人工智能(AI)的堅定支持者，認為就算經濟不景也應買入相關概念股。

PGIM行政總裁David Hunt則表示，美國的寫字樓市場正面臨洗牌，約60%商廈處於「煉獄(Purgatory)」之中，因為這些物業達不到吸引租戶的標準。他預計，在接下來的24個月內這些物業價格可能會下跌。

最新經濟數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為26.1萬人，多過預期；而截至前周止持續申領人數為175.7萬人。美股3大指數周四早段靠穩，幾近無甚升跌，道指現跌7點，報33658點；標指無升跌，報4,267點；以科技股為主的納指升43點或0.33%，報13,148點。

曾受散戶追捧的「迷因股」始祖、電子遊戲零售商GameStop有高層變動，其行政總裁Matt Furlong遭董事會解僱。人稱「迷因股天王」的董事會主席Ryan Cohen則出任執行主席，接替管治工作。GameStop股價早段曾挫23%。

另邊廂，歐洲經濟也同樣危機四伏。歐元區最新修訂的第一季本地生產總值(GDP)按季變幅終值由正轉負，從原來的增長0.1%調低至倒退0.1%，而去年第四季的數據同樣下修至倒退0.1%，意味着歐元區已步入「技術性衰退」。