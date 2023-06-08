一手樓全速推售　屯門項目收逾5300票

港島區全新盤全速推售，主打小型單位的鴨脷洲項目，繼上載樓書後，周四(8日)率先開放示範單位予傳媒參觀，隨即推出3伙特色戶招標發售。屯門兆康樓盤首輪銷售截票，最終截收逾5,300張入票。

●鴨脷洲弦岸示範單位曝光 首推3伙特色戶招標

發展商同日將示範單位曝光，包括一對經改動連裝修及無改動示範單位，以18樓A單位為藍本搭建，實用面積317方呎，採一房間隔。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期截收5,315張入票

●西南九龍維港滙I三房售2,105萬元

●啟德維港1號下周一發售38伙

●大埔白石角University Hill第2B期開放式售366萬

●大埔白石角朗濤三房連車位3,010萬元沽

●元朗尚豪庭下周一起招標賣餘貨特色戶

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