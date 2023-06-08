一手樓全速推售 屯門項目收逾5300票
2023年06月08日 21:48
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港島區全新盤全速推售，主打小型單位的鴨脷洲項目，繼上載樓書後，周四(8日)率先開放示範單位予傳媒參觀，隨即推出3伙特色戶招標發售。屯門兆康樓盤首輪銷售截票，最終截收逾5,300張入票。
●鴨脷洲弦岸示範單位曝光 首推3伙特色戶招標
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周四(8日)公布部署短期內開價。項目的定價會參考鴨脷洲及南區的同類戶成交價，首張價單將提供不少於50伙，預料月內開售。該盤上載首份銷售安排，落實下周四(15日)起首推3伙連平台特色戶招標發售。包括5樓A室、5樓D室及5樓E室，實用面積234至279方呎，全屬一房間隔。
發展商同日將示範單位曝光，包括一對經改動連裝修及無改動示範單位，以18樓A單位為藍本搭建，實用面積317方呎，採一房間隔。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期截收5,315張入票
屯門新盤開售在即，新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期的首輪銷售於周四(8日)晚上8時已經截票。發展商表示，經核數後，項目首輪最終接獲5,315張入票，當中包括68票為代理入票。按周六(10日)發售188伙計，超額認購逾27倍。
●西南九龍維港滙I三房售2,105萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周四(8日)售出2座3樓A室，實用面積794方呎，三房連多功能房間隔，成交價2,105萬元，呎價約26,511元。據悉，整個維港滙系列項目開售至今累計售出990伙，套現逾158億元，平均每伙成交價近1,600萬元。
●啟德維港1號下周一發售38伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(8日)上載最新銷售安排，落實下周一(12日)起以價單形式發售38伙，一房折實價由829.8萬元起。資料顯示，即將發售的單位包括14伙一房戶及24伙兩房戶，實用面積由329至459方呎，扣除17.5%折扣優惠後，折實價由829.8萬至1,237.8萬元，折實呎價介乎22,832至27,274元。單位將會採先到先得形式出售。
●大埔白石角University Hill第2B期開放式售366萬
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期的交投不斷，周四(8日)再錄成交，以366.25萬元售出優景閣第3座3樓A6室，為實用面積218方呎的開放式戶，呎價約16,800元。
●大埔白石角朗濤三房連車位3,010萬元沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新透過招標售出2座3樓A室，實用面積1,364方呎，三房間隔，連1個車位以3,010萬元成交，呎價約22,067元。
●元朗尚豪庭下周一起招標賣餘貨特色戶
新鴻基地產(00016)旗下樓齡約11年的元朗尚豪庭，上載銷售安排發售餘貨特色戶，落實下周一(12日)起招標發售2座27樓A室，實用面積1,095方呎四房連工人房間隔，設219方呎平台，內置樓梯通往897方呎天台。招標期由6月12日至9月30日，期間每日下午2時起招標及晚上7時起截標。招標文件顯示，發展商為買家提供60日、90日及360日付款計劃的選項。
●油塘蔚藍東岸夥利嘉閣推出置業優惠
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，周四(8日)公布聯同代理推出置業優惠吸客。由即日起6月30日經利嘉閣地產購入樓盤指定單位的首5名買家，可獲贈價值1.8萬元的家庭電器禮券，名額5個，先到先得。