東方日報B2：港新股集資首6月料挫14%　今年難奪冠

港股今年以來表現差劣，新股市場集資額上半年恐怕僅錄170億元，按年跌14%，全球集資排名更「碌落」第六。會計師行羅兵咸永道下調全年新股集資額約15%，到介乎1,500億至1,700億元，全年100宗新股則維持不變。該行資本市場合夥人黃金錢坦言，今年難以重奪新股集資冠軍寶座，但隨着市況回穩，大型企業在下半年上市，仍有機會在全球集資排名榜重上三甲。

黃金錢提到，下半年向來是本港新股市場傳統旺季，特別是第四季。參考去年情況，本港上半年表現較弱，但到第四季，恒生指數勁彈，新股活動隨之回升，去年全年集資規模過千億元，位列第四。他有信心在下半年多項不穩定因素消退後，新股活動可重拾活力。

據聯交所資料，本港去年全年有90隻新股，合共集資1,046億元，單計下半年有63宗，進帳848.36億元，而第四季有34隻新股，集資313.12億元。

羅兵咸永道企業客戶主管合夥人黃煒邦亦指出，港股市況欠佳，不少企業正觀望合適的上市時機，特別是估值較受市況影響的「巨無霸新股」(Mega-IPO)，但強調排隊上市的企業有逾90間，預期下半年息口見頂、市況回穩下，新股市場將逐步復甦。

他又指，不少優質企業現時估值偏低，相信部分企業將選擇分拆業務上市，以體現公司優勢和應有價值，估計分拆上市活動可於下半年出現，有關趨勢更可持續至明年，成香港新股市場一大動力。

港交所行政總裁歐冠昇出席活動亦派「定心丸」，特專科技公司上市機制為處於發展早期階段，參考交易所2018年改革上市制度的成功經驗，預期機制將於未來取得良好成績，並能為未能滿足現時主板門檻要求的公司打開上市大門，包括人工智能(AI)、新能源汽車，以及眾多前沿專業技術公司。

另國產窄體客機C919上月完成首次民航航班後不久，國營軍工巨頭中國航空工業集團控股70%的西銳飛機(Cirrus Aircraft)申請在聯交所主板上市，中金為獨家保薦人。這家專做7人或以下私人飛機的公司，總部設於美國，去年純利增21.64%至8,807.6萬美元；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）逾1.45億美元，升16.57%；收入增21.12%至8.94億美元。