憧憬內地鬆綁限購降LPR 中港內房炒起
2023年06月09日 05:57
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（Getty Images圖片）
內地置業門檻因應樓市調整而下降，官媒尤其聚焦一線城市的限購措施，更藉中指研究院專家言論，表述政策調整空間較大的意見。同時，本月下調貸款市場報價利率(LPR)預期升溫，其中與樓按有關的5年期LPR有望打破10個月來靜局，雙重利好消息刺激中港內房股幾乎全線皆升，碧桂園(02007)昨狂飆逾一成，為全日最大升幅藍籌。
碧桂園股價已連漲3日，昨收報1.74元，再升10.19%；同系碧桂園服務(06098)漲逾4%，報10.18元；龍湖集團(00960)亦升4.84%。龍光集團(03380)與合景泰富(01813)在港合作的鴨脷洲利南道凱玥，就早年取得的102億元銀團項目貸款近日傳出獲買家洽購，兩企股價隨即彈起，周四各升11.36%及24.39%。
不過，財務糾紛纏身的萬達集團昨發聲明，針對其持有大連萬達商管涉逾19億元(人民幣‧下同)的股權遭內地法院凍結一事，正通過法律途徑申訴。
標普：11房企面臨退市風險
近日有內地上市房企因面值跌穿一元多時而被摘牌，昔日「四川房地產一哥」藍光發展於周二已從上交所退市，為A股第一家退市房企；曾屬港股的新力控股則於今年4月在港退市。
國際評級機構標普警告，房企退市可能減少股東和債權人的債務重組可選方案，因債權人通常不願接受非上市企業的債轉股計劃，市場信心亦遭退市消息打擊，且股東因所持股權價值縮水而欠缺解救公司的動力，房企要恢復正常運營將變得更難，投資者能否得到足額償付亦愈趨不確定。
據標普統計，目前內地共11家房企面臨退市風險，未償還離岸和在岸債券總額共計210億美元。房企退市後遭清盤的可能性驟增，屆時投資者的債務清償率或只有2至4%。
高盛估6月合約銷售跌35%
陷困房企改善流動性迫在眉睫，高盛認為，除依靠地方政府融資平台及樓市需求的支持外，相信延長債務期限、優化預售保證金控制及鼓勵國企併購，均有助改善流動性狀況。但若房地產寬鬆政策最終無影，內房短期前景將受挑戰，估計6月整體合約銷售額按年跌最多35%。
摩根士丹利指，內地經濟數據偏弱，住宅及基建的寬鬆政策可能快將出現，以支持由服務業帶動的復甦及就業，措施包括一及二線城市放寬限購令、多達萬億元經銀行融資或善用地方債以額外支持基建等。