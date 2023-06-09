道指升168點　油價受壓

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.31；港匯見7.8365；離岸人民幣(CNH)報7.1188；美元兌日圓處138.97；歐元報1.0785，英鎊報1.2560。現貨金價處1,964美元。布油報75.49美元，紐油報70.84美元。比特幣跌0.6%，報26,480美元。道指期貨跌48點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約100點。

●道指收市報33,833點，升168點，升幅0.5%。標指收報4,293點，升26點或0.62%，創今年新高，並由去年10月低位累積反彈20%，進入技術性牛市。納指收報13,238點，升133點或1.02%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,368點，升69點。

●紐約7月期油一度失守70美元，收市報每桶71.29美元，跌1.24美元，跌幅1.71%。倫敦8月布蘭特期油收報每桶75.96美元，跌99美仙，跌幅1.29%。

●紐約8月份期金每安士收報1,978.6美元，升20.2美元，升幅1.03%。

●英國富時100指數收報7,599點，跌24點，跌幅0.32%。德國DAX指數收報15,989點，升29點，升幅0.18%。法國CAC指數收報7,222點，升19點或0.27%。

●美國上周新申領失業救濟人數為26.1萬人，多過預期。

●內地5月乘用車零售按年增加28.6%，新能源車零售增長60.9%。

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