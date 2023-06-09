內地5月CPI按年升0.2%符預期　PPI跌幅擴至4.6%

國家統計局數據顯示，2023年5月份，全國居民消費價格(CPI)按年上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.1%；食品價格上漲1.0%，非食品價格持平；消費品價格下降0.3%，服務價格上漲0.9%。1­­至5月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.8%。

5月份，全國居民消費價格按月下降0.2%。其中，城市下降0.2%，農村下降0.2%；食品價格下降0.7%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降0.2%，服務價格下降0.1%。

國家統計局指，由於市場供應充足，蝦蟹類、鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格分別下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合計影響CPI下降約0.13個百分點，佔CPI總降幅六成多。

5月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)按年下降4.6%，按月下降0.9%；工業生產者購進價格按年下降5.3%，按月下降1.1%。1至5月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降2.6%，工業生產者購進價格下降2.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀5月份CPI和PPI數據時表示，5月份消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，CPI按月下降，按年漲幅略有擴大。她指，5月份國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，PPI按月、按年均繼續下降。