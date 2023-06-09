美證交會主席：幣圈充斥騙子　必須遵守證券法

美國證券交易委員會(SEC)近期對幣圈連發兩炮，先後向幣安及Coinbase兩大加密貨幣交易平台採取法律行動，控告兩家公司在未向監管機構註冊下非法提供證券交易。SEC主席Gary Gensler在公開場合表示，目前的加密貨幣狂潮讓人聯想起1920年代聯邦證券法頒布之前的情況，市場充斥吹噓者、騙子、詐欺及龐氏騙局。

Gary Gensler透過視訊在派傑投資全球交易所及金融科技會議上表示，大多數加密貨幣都是證券，屬於SEC的管轄範圍，重申有進行這類資產交易的交易所必須在監管機構註冊。他指出，國會在證券的定義中列出了多達30多個項目，其中也包括「投資契約(investment contract)」。

他指出，絕大多數加密貨幣都符合投資契約的定義，因此加密證券發行商需要向SEC登記，獲得提供、銷售的許可或是豁免。重申加密貨幣交易所也屬於SEC的管轄範圍內，鑑於多數加密資產受證券法所約束，因此多數加密中間機構也必須遵守證券法。又強調不應允許加密證券破壞大眾對於資本市場的良好信任，不該讓加密市場傷害投資人。