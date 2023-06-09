拜登警告：永遠不要跟美國經濟對賭

美國總統拜登在外媒撰文警告，永遠不要跟美國經濟對賭(Never Bet Against the American Economy.)。

他指，一年前曾表示，如果政策正確，美國可以從快速復甦過渡至穩定、穩定增長和較低通脹，維持美國工人取得的歷史性經濟收益。他並表達了信心，相信人們有能力從中往外、自下而上重建經濟，超越過去失敗的經濟政策，讓經濟為在職家庭服務。

他指出，許多經濟分析員及評論員認為，這種轉變不太可能發生。有人預測，其提議的對清潔能源和製造業的投資永遠不會成為法律。一些人認為，人為製造的債限危機會逆轉美國的進步，並使經濟陷入衰退。

不過拜登表示，自上任以來，經濟創造超過1,300萬個職位，其中包括近80萬個製造業職位。他又指，勤勞的家庭正坐享回報。與疫情前相比，拖欠按揭或申請破產的美國人有所減少。

拜登強調，美國的經濟復甦是所有主要經濟體中最強勁，他現時目標是保護和鞏固這一項進步。這就是為甚麼他如此努力爭取讓國會中的民主黨人和共和黨人團結起來，就預算問題達成妥協，並防止災難性違約，這種違約會使經濟陷入衰退，令退休帳戶大減，並導致數以百萬計的職位流失。

他指，在過去一年，其政府採取歷史性行動來降低美國家庭的成本。年通脹率已連續10個月下降，低於英國和歐洲。不過他指，工作尚未完成，但隨着供應鏈繼續鬆動，企業利潤率從歷史高位回落，租金繼續放緩，通脹應進一步下降，為在職家庭創造更多喘息空間。

拜登提醒，要時刻警惕及防範風險。人們已經看到全球能源市場混亂對經濟的影響，凸顯其對清潔能源和能源安全投資簽署成為法律並實施的迫切性。他又指，其政府將繼續使市場和行業更具競爭力和強韌，並將繼續推動稅制改革，通過堵住漏洞並提高美國富人及大企業的收入來減少赤字，同時為有孩子的家庭和低收入的美國人提供更多喘息空間。

最後，拜登表示，大家的工作仍未完成，一路上可能會遇到挫折。美國在過去兩年得來不易的進步，再次證實其基本信念，即跟勤勞的美國人或美國經濟對賭從來都不是一個好主意。