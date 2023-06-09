財金官員：今年內地經濟增速料較快

本港有財金官員表示，全球政治經濟環境仍相當複雜。他出席財新夏季峰會致詞時表示，俄烏緊張局勢持續，供應鏈受到干擾，去年起通脹高企，環球主要央行大幅加息並收緊貨幣政策，先進經濟體增長顯著放緩，經濟硬着陸風險上升。

他指，亞洲方面，內地在疫情影響退減後，社會復常，經濟迅速回升，隨着中央推出支持措施，在政策效應下，內地今年經濟預料較快速增長。

不過他認為，地緣政治角力以更白熱化方式呈現，以美國為首的西方國家抱持着零和博弈和冷戰思維，實行單邊和保護主義，破壞多邊體系和貿易規則，包括限制高科技產品出口和相關投資，以及技術轉移，亦推動與中國經濟脫鈎，為全球市場穩定運作和可持續性帶來重大風險。他指，愈來愈多國家考慮分散在歐美的投資，將目光投向中國和亞洲，以增加資產多元性和安全度。

他提到，在國內國際雙循環相互促進新發展格局下，香港應探討如何加強發揮一國兩制的制度優勢，更好服務內地的高質量發展，並聯通世界，扮演中外合作平台的關鍵角色。

他指，下一步香港要發揮好籌融資、高增值服務平台角色，繼續改革並優化金融市場，深化與內地互聯互通，並助力人民幣國際化進展。

至於香港如何平衡虛擬資產產業機遇和風險，他指，香港對相關服務提供者已引入一套合適監管制度，可以讓第三代互聯網和虛擬資產產業在香港持續發展。