港府：研優化灣區互聯互通　力爭建保險售後服務中心

財經事務及庫務局局長許正宇在第十二屆中國(廣州)國際金融交易博覽會的視像致辭時表示，政府十分重視粵港澳大灣區發展對香港金融和專業服務業帶來的龐大機遇。

他表示，在深化大灣區金融市場互聯互通方面，跨境理財通於2021年9月啟動，讓包括香港、澳門和廣東省內九個城市的居民可跨境投資大灣區內銀行銷售的理財產品。截至今年4月，參與跨境理財通的個人投資者已超過50,000人，跨境匯劃金額超過34億元人民幣。他相信計劃有很大發展潛力，局方會繼續與內地監管部門探索優化措施。

他又提，為促進大灣區保險市場互聯互通，正爭取讓香港保險業於南沙、前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等支援。他另指，將配合「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」的時間表，同步落實跨境汽車保險「等效先認」政策，讓經大橋進入廣東省行駛的香港私家車向香港保險公司投保的責任範圍可擴大到內地的第三者責任保險，而車主並不需要分別購買兩地保單。

在促進生產要素流動方面，港府和深圳市前海管理局去年9月聯合發布《關於支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》，期望藉此打通兩地的資本流通脈絡，引導資金投資大灣區的創新科技產業，讓金融服務實體經濟，以金融助力粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。香港金管局和人民銀行亦已簽署《關於在粵港澳大灣區開展金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，讓金融機構及科技公司能夠透過一站式平台就其跨境金融科技項目於香港及內地大灣區城市同時間進行測試，加快推出金融科技產品的速度和減低開發成本。今年3月，財庫局與廣東省地方金融監督管理局簽署了《關於深化粵港金融合作的協議》，他期待繼續與廣東緊密合作，進一步推進粵港兩地金融深度合作。