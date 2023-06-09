【新盤追擊】鰂魚涌THE HOLBORN傲踞港島東

恒基地產旗下的鰂魚涌新盤THE HOLBORN已屆現樓，為區內罕有新供應，發展商現正開放示範單位予買家參選，備受注目。項目不單止具鐵路優勢，更毗鄰港島東核心商業區，投資潛力有幾大？即帶大家實地考察！

THE HOLBORN提供420伙，主打細單位，標準戶涵蓋開放式至兩房，實用面介乎220至452方呎，另設特色戶。項目地理位置優越，坐落筲箕灣道1號，前臨維港，背靠柏架山，高層現樓示範單位坐擁開揚海景及山景，有居高臨下的感覺。

由THE HOLBORN起步，只需步行約5分鐘便到達太古站，搭一個站即達鰂魚涌，車程緊3分鐘，緊密連接港島東核心商。

美聯物業首席區域營業董事邱鵬指，港島東核心商業區鰂魚涌伸延到太古城，是甲級商廈集中地，太古坊150億重建計劃早在2016年展開，如今太古坊一座及二座亦都相繼落成，令區內保持發展優勢，吸引不少跨國企業進駐，是精英匯聚的地方，不少人為方便上班，都有希望租住附近物業。他又指老牌大型屋苑太古城，亦都衍生大批分支家庭，帶動區內的住宅物業買賣租賃需求。

周邊的完善生活配套亦都是THE HOLBORN一大賣點，區內有多個大型購物商場，包括太古城中心及康怡廣場，設日式百貨公司及戲院等，食玩買一次過滿足。附近好去處還有西灣河海旁「蘇豪東」，一邊吹海風，一邊享受美酒佳餚；想親親大自然，更可到柏架山道自然徑走走。THE HOLBORN更自設會所Club HOLBORN，提供宴會廳、健身室及瑜伽室等多項設施，連英式園林，佔地約12,000方呎。想知THE HOLBORN更多優勢，立即去片。

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