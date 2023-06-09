【跌勢再現】二手樓價指數連跌兩周　累跌0.65%

中原城市領先指數最新報166.82點，按周跌約0.04%，連跌2周共0.65%。5月加息後第2周，二手樓市仍處於拉鋸局面，整體樓價持續窄幅徘徊。近8周計，CCL三升五跌，累跌約0.94%，指數上下波幅僅約3點，繼續在165點到168點之間反覆爭持。

6月5日政府考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例，下周四(6月15日)美國聯儲局公布議息結果，對本港二手樓價的影響將於6月下旬及7月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.16點，按周微跌約0.15%。CCL(中小型單位)報166.66點，按周微跌約0.1%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌約0.89%及約0.74%。CCL(大型單位)報167.68點，按周升約0.32%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)走勢同樣窄幅爭持。

四區樓價二升二跌，繼續各自反覆。港島CCL_Mass報170.36點，按周微升約0.08%。九龍CCL_Mass報161.24點，按周跌約0.36%，連跌2周共約2.28%。新界東CCL_Mass報180.12點，按周跌約0.47%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報156.95點，按周微升約0.13%，連升4周共約3.56%。

2023年計，CCL累升約6.41%，CCL Mass升約7.58%，CCL(中小型單位)升約7.70%，CCL(大型單位)升約0.61%。港島升約9.28%，九龍升約6.94%，新界東升約5.95%，新界西升約7.93%。