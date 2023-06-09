道期跌68點 比特幣企26500美元
2023年06月09日 16:15
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美匯指數報103.465；港匯見7.8369；離岸人民幣(CNH)報7.1348；美元兌日圓報139.65；歐元處1.0773；英鎊報1.2540。金價報1,961.94美元。油價微跌0.3%，布油報75.70美元，紐油處71.03美元。比特幣跌見26,508美元。道指期貨跌68點。
焦點數據：
18:30 俄羅斯官方指標利率
20:30 加拿大5月失業率
●港股上升，恒生指數全日收報19,389點，升90點或0.47%，主板成交866.1億港元。周大福收升3.62%。恒指全周累漲440點，升幅2.32%。https://reurl.cc/x7QvOe
●內地A股全線上揚，其中滬綜指升17點或0.55%，收報3,231點，成交4,133.42億元人民幣。https://reurl.cc/kXEyZr
-內地5月CPI按年升0.2%略低預期，PPI跌幅擴至4.6%。
香港經濟：
●二手樓價指數連跌兩周，累跌0.65%。
●史美倫：對股票雙櫃台業務有很大信心。
●5月額外印花稅額按月跌逾5成，僅219.3萬創新低。
●港府：研優化灣區互聯互通，力爭建保險售後服務中心。
●財金官員：今年內地經濟增速料較快。
●港元1個月拆息再升至4.45821厘，隔夜息重上3厘。
外地經濟：
●拜登警告：永遠不要跟美國經濟對賭。
●植田和男：企業定價行為有變，料推升日本通脹。
●歐盟批淮68個晶片研究項目，涉逾1800億元。
●美證交會主席：幣圈充斥騙子，必須遵守證券法。
企業消息：
●傳瑞信圖出售中國證券經紀業務。
●馬斯克譏諷Vision Pro：「不如買包迷幻蘑菇」。
●大型科企開拓非英語AI技術，日韓語成先頭部隊。
●英著名對沖基金經理涉性侵，華爾街大行擬割席。
●對沖基金Citadel傳尋求收購AI初創強化競爭力。
●表裏不一？Acer續對俄出口電腦設備，1年涉逾5億元。
●傳花旗已解散全球外匯市場分析團隊。