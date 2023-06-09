【產經直播】港股成交縮　反彈有阻滯？

美國失業救濟人數急增，紓緩市場對聯儲局加息的疑慮，隔晚美股做好；港股周五(9日)亦反覆做好，高開34點，惟內地上月通脹數據差強人意，拖累大市一度跌68點，但收市轉升，報19,389點，升90點，成交僅866億元；內地經濟數據未如理想，反而可以憧憬中央隨時出招救經濟？然而港股成交愈縮愈少，博反彈力度不宜太進取？觀乎外圍市場氣勢如虹，港股有冇條件追落後？

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