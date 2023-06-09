【產經直播】港股成交縮 反彈有阻滯？
2023年06月09日 16:21
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銀河證券業務發展董事 羅尚沛（右）
美國失業救濟人數急增，紓緩市場對聯儲局加息的疑慮，隔晚美股做好；港股周五(9日)亦反覆做好，高開34點，惟內地上月通脹數據差強人意，拖累大市一度跌68點，但收市轉升，報19,389點，升90點，成交僅866億元；內地經濟數據未如理想，反而可以憧憬中央隨時出招救經濟？然而港股成交愈縮愈少，博反彈力度不宜太進取？觀乎外圍市場氣勢如虹，港股有冇條件追落後？
有傳美國及伊朗就石油出口達成臨時協議，雖然美國官員隨即否認消息，但油價仍然要跌，隔晚紐油跌1.7%報每桶71美元。不過，三桶油集體向上，中石油(00857)彈逾2%破頂，中海油(00883)及中石化(00386)亦升近1%及2%，油股冇貨追得過？
美匯及美債息回落，帶挈金價止跌回升，紐約期金報升1%，推動金礦股向上，當中招金(01818)升4%，紫金(02899)及山東黃金(01787)亦分別升1%及2%，金價近期升勢不似大多預期，反彈恐又是曇花一現？
早前有傳內地出招救市，部分政策受惠股如內房及車股持續反彈，不過內房及物管股今日(9日)表現普遍偏軟，碧桂園(02007)及雅居樂(03383)分別回吐逾2%及1%，碧服(06098)亦偏軟；相反車股向上，比亞迪(01211)、理想(02015)及吉利(00175)均升約1%，內房、物管、車股前景又點睇？
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