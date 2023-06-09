【高盛推介】港交所連日挑戰310元收市 留意高槓桿購26844
2023年06月09日 16:54
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)近日上試310港元水平收市，周四(8日)輕微升約0.2%。周五(9日)早段高見310元後倒跌。港交所將於本月19日正式推出港幣、人民幣雙櫃台模式，以及其代表指，下一步將與內地監管機構及交易所合作，擬內地投資者可透過港股通參與人民幣櫃台交易，但暫時未有時間表。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(6日)錄得約40萬元資金流入後，本周三(7日)及本周四獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約300萬元資金流入。
投資者如看好港交所，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價350元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的港交購(26844)。價外選擇可留意高槓桿港交購(16357)。中年期選擇可留意港交購(17063)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63700)，遠牛選擇可留意港交牛(63192)，與現價有約25及35元收回距離。
港交購(26844)，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.2倍，行使價350元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
港交購(16357)，行使價368.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿12.9倍，價外、高槓桿。
港交購(17063)，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.7倍，中年期、時間值損耗較低。
港交牛(63700)，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近牛。
港交牛(63192)，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回遠牛中槓桿最高。
港交沽(12128)，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.8倍，活躍條款、高槓桿。
港交熊(63886)，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。